Voorzitters van Kamer en Senaat willen gendertoets toepassen op nieuwe wetgeving

Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) en Senaatsvoorzitster Stephanie D’Hose (Open Vld) willen van het Belgisch parlement het meest genderbewuste parlement van Europa maken tegen 2030 door bijvoorbeeld elke wet te onderwerpen aan een gendertoets. Dat schrijft De Zondag.

Er is werk aan de winkel, vinden Tillieux en D’Hose. De twee eerste burgers van het land wijzen op een rapport van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid dat België in de Europese middenmoot plaatst op het vlak van genderbewuste parlementen, tussen Roemenië en Spanje. Ze willen ons land tegen 2030 naar de Europese top brengen.

Ze leggen verschillende zaken op tafel die voor verbetering kunnen zorgen. Een belangrijke focus wordt ‘gendermainstreaming’, de invoering van een vorm van gendertoets voor wetgevend werk. Als er een nieuwe wet komt, dan moet de impact op gendergelijkheid onderzocht worden. “Net zoals het Rekenhof vooraf en nadien de impact van een wet op de begroting meet, zou ook gendergelijkheid een automatische check moeten krijgen”, aldus Tillieux.

“Minder stereotiep”

“We willen de parlementsleden ook tonen hoe ze meer genderbewust hun mandaat kunnen invullen”, vult D’Hose aan. “Zo zouden de commissies minder stereotiep gevuld kunnen worden. In de commissie Volksgezondheid zitten proportioneel veel meer vrouwen dan in de commissie Defensie. Tijdens de grote debatten zijn het vooral de mannen die interpelleren. Ook de fysieke ruimte van het gebouw straalt uit dat hier vroeger de mannen de plak zwaaiden. Zie de portretten aan de muren. Of nog iets: er bestaat nog steeds geen zwangerschapsverlof voor parlementsleden.”

De twee voorzitters willen de komende weken en maanden samen met de administratie en de parlementsleden het debat voeren.