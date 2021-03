Is Israël op weg naar een vierde lockdown?

Israël moet misschien een vierde lockdown opleggen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat schrijft The Times of Israel.

Geen land dat zo snel vaccineert als Israël. Premier Benjamin Netanyahu beweerde donderdag nog met gepaste trots dat zijn land bijna klaar was met het coronavirus, dankzij die snelle vaccinatiecampagne.

En toch lijkt er weer ruis op de coronalijn te zitten.

Uit cijfers van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid bleek dat het reproductiegetal van het virusvrijdagochtend op 1,01 stond. Wat erop wijst dat het virus zich weer meer verspreidt.

“We zijn bezorgd over de toename in de infectiecijfers”, reageert Israëls coronacommisaris Nachman Ash. “Als we niet verantwoordelijk handelen, bestaat de mogelijkheid van een vierde lockdown.”

Horeca open

Toch besliste de Israëlische regering om zaterdagavond het licht op groen gezet voor een reeks versoepelingen, waaronder de heropening van cafés en restaurants. Die mogen zondag opnieuw de deuren openen, onder bepaalde voorwaarden.

Vanaf zondag zijn binnen in het café of restaurant alleen klanten met een zogenaamde “groen paspoort” -een bewijs dat men genezen is van of gevaccineerd tegen Covid-19- toegelaten. Mensen die nog geen vaccin hebben gekregen, zullen enkel op het terras mogen plaatsnemen.

Ook studenten die gevaccineerd werden tegen Covid-19, mogen vanaf zondag opnieuw naar de aula van de universiteit. De rest mag voorlopig enkel online les volgen.

Volgens lokale media zullen ook evenementen opnieuw mogelijk zijn, aan halve capaciteit, tot maximaal 300 personen. Tot 5 procent van de bezoekers hoeft geen groen paspoort, maar moet wel een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

Ook wordt het voor Israëli’s in het buitenland opnieuw mogelijk om geleidelijk terug te keren naar hun thuisland. Het gaat in eerste instantie om zo’n 1.000 mensen vanuit New York, Parijs, Londen of Frankfurt.

Groen paspoort

In Israël is het niet ongewoon dat mensen met een groen paspoort meer vrijheden krijgen dan de rest van de bevolking. Het land is wereldwijd al het verst gevorderd met zijn vaccinatiecampagne: van de ongeveer 9 miljoen inwoners, hebben er al meer dan 4,9 miljoen een eerste dosis ontvangen, terwijl zo’n 3,7 miljoen Israëli’s volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19.

Maar globaal gelden voor iedereen wel nog regels rond afstand houden en handhygiëne. Vooral bij de ultraorthodoxe en Arabische bevolking zijn er relatief weinig mensen gevaccineerd.