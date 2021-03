1.300 Nederlanders gaan compleet uit de bol tijdens eerste ‘coronaproof’ dancefestival

“Jullie zijn de uitverkorenen. Ja, het is een heel belangrijk onderzoek. Maar het is vooral ook feest!”, jut de dj het publiek op. In de Amsterdamse danstempel Ziggo Dome werd zaterdagavond voor het eerst in bijna een jaar tijd weer ‘legaal’ gedanst, tijdens een testevenement. 1.300 feestgangers gingen er uit de bol alsof het 2019 was.