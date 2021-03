Spektakel in Beringen: langste brug over Albertkanaal wordt naar haar plaats gevaren

Beringen - De nieuwe kanaalbrug over het Albertkanaal in Beringen wordt vandaag op de brughoofden geplaatst en ingevaren. Zaterdag werd de lange brug op het proton geplaatst en opgekrikt tot diep in de nacht.

Honderden mensen keken naar de livestream om de werken te volgen. Dat gebeurde om de veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus te kunnen handhaven. Toch staan ook nu weer mensen ter plaatse om het hele gebeuren van dichtbij te volgen.

Anton, Lowie en Jelle stonden al om 7 uur aan de oude brug. “We zijn vissers en zijn benieuwd hoe ze de brug gaan invaren. Lowie is kraanmachinist en heeft meegeholpen met de bouw van de landhoofden. We hebben tot nu toe nog niet veel gezien. De mist maakt dat nog moeilijker. Maar we blijven toch staan. Dit maak je niet snel mee.”

De brug in Beringen oogt indrukwekkend met zijn totale lengte van 175 meter. De boog van de iconische brug zal op het hoogste punt 30,5 meter boven het wegdek uitsteken. Ze zal van ver buiten de stad te zien zijn en is meteen ook de langste brug die over het Albertkanaal zal liggen.

De plaatsing van de nieuwe brug is dit weekend gepland. Een historische gebeurtenis voor de stad Beringen en haar inwoners. Momenteel staat de brug op krikken en een ponton klaar om zaterdagavond vanaf 20 uur richting de pijlers te varen. De afgelopen maanden werden op het montageterrein aan de Kasteletsingel de verschillende brugdelen al aan elkaar gezet.

Zaterdagavond werd ze tot voor de brughoofden gevaren, waar het ponton een keerbeweging zal maken om ze op de juiste plek te krijgen. Daar zal de brug op hoogte gebracht worden.

Livestream

De Vlaamse Waterweg zendt een livestream uit zodat iedereen veilig van thuis de operatie kan volgen. Zondagmorgen wordt de nieuwe kanaalbrug op de twee landhoofden geplaatst. Na het invaren zal de brug nog een laatste verflaag krijgen.

Ondanks de livestream is er heel wat volk op de been om vanaf de Paalsesteenweg het spektakel te volgen. Ook de politie is ter plaatse en vraagt aan de aanwezigen om een mondmasker te dragen.

Zahra Boufker