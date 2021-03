Kevin De Bruyne laat zijn hoofd niet gek maken over wereldrecord met Manchester City: “De kalender is hectisch”

Zondag is het Manchester Derby Day want Manchester City en Manchester United kijken elkaar in de ogen op de 28ste speeldag in de Premier League. Het kan een dag met een nieuwe stap richting de geschiedenis worden voor de thuisploeg, maar draaischijf Kevin De Bruyne maalt er niet zoveel om.

Het team van Pep Guardiola staat met 65 punten uit 27 wedstrijden twaalf punten los (op Leicester) in Engeland. Zelfs bij een nederlaag tegen de stadsrivaal blijft de kloof elf punten. Een nieuwe titel kan de Cityzens eigenlijk nog nauwelijks ontsnappen.

Intussen zit Man City al aan 21 opeenvolgende overwinningen in alle competities. Zondag kan daar dus een 22ste zege bijkomen. Nog zeven te gaan en de Engelse topclub is eigenaar van het wereldrecord. Dat staat nu op 27 zeges op een rij en op naam van de Welshe club The New Saints.

Maar daar is ‘KDB’ helemaal niet mee bezig. “We zien City tegen United als een apart wedstrijd”, aldus de Rode Duivel. “Niet als wedstrijd nummer 22. We hebben onszelf verrast met de reeks tot nu toe, maar eigenlijk nog nooit echt met elkaar gesproken over hoeveel wedstrijden we al gewonnen hebben. De kalender is zo gek want we spelen om de paar dagen, dus je hebt niet echt tijd om terug te blikken en erbij stil te staan. Een record pakken, is leuk. Maar je denkt er niet teveel over na tot het seizoen voorbij is. Op dit moment is het echt niet zo belangrijk.”

Man City doet nog mee in vier competities. De Premier League leidt het met glans, de League Cup-finale werd bereikt, en ook in de FA Cup en Champions League zijn er winstkansen.

“We waren twee jaar geleden niet zover verwijderd van een ‘quadruple’, toen we drie van de vier prijzen wonnen”, stelt De Bruyne. “Maar er zijn nog veel wedstrijden te spelen en het wordt nog hectisch. Ik denk dat velen dit soms onderschatten. Bijvoorbeeld. Toen we tegen Borussia Mönchengladbach gespeeld hadden, reisden we terug naar Engeland om op een zaterdag tegen West Ham te voetballen. Zonder training, dus enkel reizen en voetballen. Dat is niet simpel en de tegenstand is niet min. We willen alles winnen, maar het is hard werken.”