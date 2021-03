33-jarige man overleden na steekpartij in Tielt, nog geen verdachten opgepakt

Tielt - Bij een incident langs de Felix D’Hoopstraat in Tielt is zaterdagavond een 33-jarige man overleden.

De precieze omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyse (CD&V) bevestigt dat er een dodelijk slachtoffer is gevallen. Het gaat om een 33-jarige man, en het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens moord.

Het incident gebeurde omstreeks 23.20 uur. Een man werd neergestoken in de Felix D’Hoopstraat. Buurtbewoners zagen hoe de man bloedend de straat uit de richting van de Markt kwam ingelopen. Ter hoogte van de Adolf Loosveldtstraat zakte hij in elkaar.De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren, maar het slachtoffer is nadien in het ziekenhuis toch overleden. Het slachtoffer zou een buurtbewoner zijn.

De dader of daders zijn nog altijd voortvluchtig.