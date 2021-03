Ministerieel besluit verduidelijkt: “Eén persoon tegelijk mag huis betreden en wordt niet beschouwd als nauw contact”

“Eén persoon mag tegelijk het huis of een toeristische logies occasioneel en kortstondig betreden. Deze persoon wordt niet beschouwd als een duurzaam onderhouden nauw contact.” Dat staat in het ministerieel besluit over de maatregelen die het Overlegcomité op vrijdag 4 maart aangekondigd heeft, dat zondag in het Belgische Staatsblad gepubliceerd is.

Daarmee wordt dus bevestigd wat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zaterdag al had aangekondigd: mensen mogen zich door een huis of vakantiewoning van een ander gezin bewegen om in de tuin te geraken, en ze mogen ook bij dat gezin naar het toilet. In het ministerieel besluit wordt benadrukt dat ze niet als een nauw contact beschouwd zullen worden, maar ze moeten dat in principe wel één voor één doen.

Het ministerieel besluit dat zaterdag gepubliceerd werd, behandelt de wijzigingen in de coronamaatregelen die in werking treden op maandag 8 maart. Het gaat onder meer over de volgende aanpassingen:

• Het is opnieuw toegelaten om met 10 personen buiten samen te komen, kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld. Voor deze samenscholingen blijven de afstandsregels gelden.

• Er kunnen maximaal 50 personen, en maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter, deelnemen aan begrafenissen of crematies, zowel in een daartoe bestemde ruimte, als buiten op een begraafplaats.

• Georganiseerde activiteiten zijn toegelaten voor kinderen tot en met 12 jaar met maximaal 10 binnen of 25 buiten. Bij sporttrainingen mogen ze vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden. Georganiseerde activiteiten blijven toegelaten voor jongeren tot en met 18 jaar met maximaal 10 buiten.

•Privésauna’s mogen openen, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die een duurzaam contact onderhouden. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams blijven gesloten.

In de loop van de week zal een nieuw ministerieel besluit volgen, met de overige beslissingen van het Overlegcomité.