Drie vissers gedood bij explosie in Gazastrook, oorzaak onduidelijk

Bij een explosie voor de kust van de Gazastrook zijn zondag drie vissers gedood, zo heeft de voorzitter van de plaatselijke vissersvereniging, Nizar Ayyash, aan verslaggevers gezegd. Hij wist niet wat de oorzaak van de explosie was.

Het Israëlische leger zei dat het geen aanval had uitgevoerd. “Het IDF (Israel Defence Forces) is niet verantwoordelijk voor het incident”, aldus het leger in een mededeling.

De radio van het Israëlische leger zei dat de explosie veroorzaakt werd door een raket die de islamistische beweging Hamas per ongeluk had afgevuurd.

De Gazastrook, die door Hamas bestuurd wordt, heeft volgens officiële Palestijnse cijfers zowat 3.000 vissers, van wie er slechts 800 op een 700-tal boten werken. Israël legt de vissers strenge beperkingen op en haalt daarvoor veiligheidsredenen aan. Het wil naar eigen zeggen verhinderen dat wapens en grondstoffen voor raketten naar de Palestijnse enclave worden gesmokkeld.