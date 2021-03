Ben Crabbé die een kandidaat tijdens Blokken een hand geeft: aantal (corona-)klachten bij VRT in 2020 gestegen met bijna 9 procent

De VRT heeft vorig jaar bijna 9 procent meer klachten gekregen in vergelijking met het jaar voordien. Dat blijkt uit het rapport dat de klantendienst van de openbare omroep heeft gepubliceerd. “We hebben de impact van de coronapandemie sterk gevoeld in het aantal vragen en klachten in 2020”, stelt klachtencoördinator Anabel Coremans.

De VRT-klantendienst werd 31.580 keer gecontacteerd in 2020. In totaal gingen meer dan 2.200 dossiers over de coronapandemie. “Bepaalde emoties zoals angst, frustratie of eenzaamheid speelden daarbij mogelijk een rol”, klinkt het. Sommige kijkers gaven aan dat bepaalde programma’s die al jarenlang worden uitgezonden tijdens de pandemie toch zwaarder doorwegen dan anders. Het gaat hier bijvoorbeeld over “Kinderziekenhuis 24/7”, “Spoed 24/7” of documentaires zoals over Tsjernobyl. Anderen lieten weten dat er naar hun mening te veel negatief nieuws werd gedeeld en vroegen om meer positief nieuws. “De stijging is daarom enerzijds een weerspiegeling van hoe mediagebruikers ons aanbod ervoeren. Anderzijds biedt het ook een blik op het algemene welzijn van de gemiddelde Vlaming tijdens deze periode”, verklaart Coremans.

Er kwamen niet alleen klachten binnen. Zo stroomden er ook suggesties binnen, gaande van mogelijke films of reeksen tot ideeën voor nieuwe programma’s of wijzigingen in de programmering. Verder kwamen er heel wat vragen binnen die eigenlijk bestemd waren voor de overheid en de bevoegde instanties. Ook reacties van onbegrip, verwarring of angst over nieuwe maatregelen of versoepelingen bereikten de VRT.

Eerste en tweede golf

Ook kwamen er klachten of vragen over de maatregelen die de openbare omroep zelf nam om de producties veilig te laten verlopen. Zo was er verontwaardiging omdat Ben Crabbé kandidaten van “Blokken” tijdens de eerste golf nog een hand gaf. Tijdens de tweede golf hadden mediagebruikers het moeilijk met programma’s waarin zaken werden getoond die voor de kijkers zelf niet meer mogelijk waren, zoals bijvoorbeeld in “Vrede op aarde”. “Een soortgelijk gevoel werd ook duidelijk wanneer het over de kapsels van onze schermgezichten ging”, luidt het.

De coronacrisis had ook een indirect effect op het kijk- en luistergedrag, blijkt nog uit het rapport. Omdat een druk sportjaar in het water viel, was dat te merken in de kijkcijfers. Steeds meer mensen vonden wel hun weg naar VRT NU. Eind 2020 hadden al 3.108.574 mensen een account aangemaakt en overschreed de app de kaap van een miljoen downloads.

Ook de nieuwsombudsman, verantwoordelijk voor alle nieuws - en duidingsprogramma’s, werd in 2020 overspoeld met mails. Daar waren verhoudingsgewijs minder klachten bij maar wel heel veel vragen en getuigenissen over de coronacrisis en de coronaregels.