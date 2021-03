Paus moedigt christenen in Irak aan hun geloof niet te verliezen: “Stop niet met dromen”

In het noorden van Irak heeft paus Franciscus de christenen van de stad Qaraqosh aangemoedigd hun geloof niet te verliezen. “Hou niet op met dromen”, zei de paus zondag in de Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis.

Er zijn zeker momenten waarop het geloof kan wankelen, een ervaring die de mensen in de donkerste dagen van de oorlog ondergingen. Ook in de huidige toestand met de coronapandemie en de onzekerheid slaat de twijfel toe, zei de Argentiniër.

Hij was bijzonder onder de indruk van het getuigenis van een christelijke vrouw. Zij vertelde dat haar zoon om het leven kwam bij een aanval van de terreurmilitie IS (Islamitische Staat) in augustus 2014. Zijzelf vluchtte weg uit Qaraqosh. “Ze zei dat van de kant van de overlevenden van de terreuraanval vergeving nodig was”, aldus Franciscus. Dat is volgens hem ook belangrijk om christen te blijven.

Het stadje Qaraqosh wordt overwegend door christenen bewoond. Tienduizenden vluchtten tijdens de oorlog richting Erbil of naar het buitenland.

Franciscus is de eerste paus die Irak bezoek. Voor zondagnamiddag is een grote misviering voor duizenden gelovigen in het stadion van Erbil gepland, de hoofdstad van de autonome regio Koerdistan.