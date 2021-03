Britten willen grenscontroles versoepelen uit angst voor voedseltekorten

De Britse overheid is van plan grenscontroles op o.a. voedsel te versoepelen, uit vrees dat ze de handel verder zullen schaden en dat het zou kunnen leiden tot ernstige voedseltekorten in de supermarkten.

Dat heeft de Britse krant The Observer vernomen uit meerdere bronnen. De nieuwe Brexit-minister, onder premier Boris Johnson, Lord Frost, overweegt om vanaf 1 april “lichtere” controles op import toe te staan.

Hij is ook van plan alle douanecontroles, waaronder ook fysieke controles, op 1 juli, terug te schroeven.

Frost wil zijn plan koste wat het kost in dienen, nu is gebleken dat de Brexit de handel met de EU zwaar heeft getroffen. Dat zou betekenen dat invoer wordt toegestaan, zelfs als er administratieve fouten worden gemaakt door Europese bedrijven.

Een grote zorg is immers dat vertragingen als gevolg van controles voedseltekorten kunnen veroorzaken.

Een bron in Downing Street bevestigde eerder al dat Frost opdracht had gegeven “de dienstregeling te herzien om ervoor te zorgen dat we het bedrijfsleven geen onnodige lasten opleggen”, maar voegde eraan toe dat het “te vroeg was en er nog geen beslissingen zijn genomen”.