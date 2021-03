Vlaamse Troostplek ingehuldigd in Brielmeersen in Deinze: “Even aan zorgen ontsnappen”

In het recreatiedomein De Brielmeersen in het Oost-Vlaamse Deinze is zondagmorgen de Vlaamse Troostplek geopend, nadat op initiatief van vrouwenbeweging Ferm een jaar na de corona-uitbraak al 310 lokale troostplekken opgericht waren.

“Het virus trof ons als samenleving in de kern. Het ontwrichte onze sociale netwerken en rukte gezinnen, families en vriendengroepen uit elkaar”, zei longarts Eva Van Braeckel van het UZ Gent bij de inhuldiging.

Op de Vlaamse Troostplek kunnen mensen “even aan hun zorgen ontsnappen, stilstaan bij de vele COVID-19-slachtoffers en verbondenheid voelen”, zei voorzitster Nik Van Gool van het vrouwennetwerk Ferm. “Dankzij ons initiatief Plant Troost zijn er al in meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten stilteplekken in het groen, met bloemen en troostende woorden. Het zijn plaatsen waar iedereen naar toe kan om veerkracht en vertrouwen in de toekomst te herwinnen, nu maar ook later, los van corona.”

Eén jaar corona heeft grote gevolgen gehad. “Al een jaar zoekt de samenleving een uitweg voor het verdriet, het gemis, de angst en het bevreemdende van een afscheid zonder de gangbare rituelen”, stelde Van Gool. “Fysiek contact, iemand eens kunnen vastpakken om te kunnen knuffelen, dat is het grootste taboe geworden sinds maart 2020. Dat doet pijn voor iedereen, maar het is bijzonder ingrijpend voor iedereen die iemand heeft moeten loslaten of definitief afscheid heeft moeten nemen.”