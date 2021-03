Caroline Rose Giuliani (rechts) tijdens modeshow in New York City Foto: Patrick McMullan via Getty Image

De dochter van Rudy Giuliani blijkt iets minder conservatief dan papa. Ze is een “unicorn” en vertelt daar openlijk over in een artikel dat ze neerpende voor het Amerikaanse glamourblad Vanity Fair. In dat essay vertelt ze open over haar seksualiteit en de stap die ze zetten naar polyamorie.

Ze schrijft dat ze een “eenhoorn” is. Een bekende term in de wereld van de polyamorie, zo blijkt. Wil een vrouw een eenhoorn worden, dan moet ze bereid zijn om een ??seksuele relatie te hebben met zowel de man als de vrouw in een bestaande relatie.

Enkel fysiek dus, zonder emotioneel betrokken te raken.

Caroline (32) legt uit dat ze haar “nieuwsgierigheid, ruimdenkendheid en gevoel voor avontuur” echt begon te omarmen nadat ze met koppels begon te slapen. Haar minder conventionele seksleven hielp haar “om beter om te gaan met depressie, angst en de gevolgen van anorexia.”

De dochter van Giuliani, de advocaat van Donald Trump, merkte op dat ze zich nooit helemaal “vervuld voelde, maar niet in staat was te verwoorden wat ze precies miste”.

Na opnieuw een op stukgelopen relatie probeerde ze alle verloren tijd in te halen. Door op “ongebreidelde zelfontdekking” te gaan. Eerder zei ze al biseksueel te zijn. Maar “pansekseel” past beter bij haar, besluit ze in Vanity Fair.

“Ik voel me aangetrokken tot mensen (...), ongeacht hun biologische geslacht, hun geslacht of genderidentiteit.”