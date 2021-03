Twee minderjarige meisjes naar jeugdrechter na slagen aan ander meisje in Herentals

Herentals - De lokale politie van de zone Neteland heeft zaterdag twee minderjarige meisjes opgepakt omdat ze een ander meisje zouden hebben geslagen in de omgeving van het stadspark van Herentals. De meisjes worden ook verdacht van een diefstal uit een rugzak. De twee zullen voor de jeugdrechter in Antwerpen moeten verschijnen.

Het slachtoffer liep bij de feiten verwondingen op en was volgens de politie erg onder de indruk. De politie onderzoekt de zaak verder, want mogelijk komen de verdachten nog in aanmerking voor andere feiten. Vrijdag werd op bijna dezelfde plaats nog een ander minderjarig meisje aangevallen door enkele jongeren.