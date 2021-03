Horeca-uitbaters mogen overdekte terrassen laten staan

Café- en restaurantuitbaters mogen nog tot 31 maart volgend jaar een overdekt terras plaatsen zonder daarvoor een omgevingsvergunning te moeten aanvragen. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist, laat minister van Omgeving Zuhal Demir zondag weten.

Momenteel geldt er slechts een vrijstelling gedurende maximaal vier maanden per jaar. Veel uitbaters hebben vorig jaar na de lockdown echter een constructie geplaatst. Het risico bestond dat die allemaal zouden moeten worden afgebroken op het moment dat de horeca opnieuw gedeeltelijk mag heropenen. Daarom wordt er uitstel verleend tot maart volgend jaar. Het kan gaan om constructies op eigen gronden, op ander privédomein of op openbaar domein, zolang de grondeigenaar akkoord is.

“Eens de horeca opnieuw de deuren mag openen, moeten we er alles aan doen om hen meer ademruimte en minder administratieve rompslomp te geven”, aldus Demir.