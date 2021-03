Rangers voor het eerst in tien jaar weer kampioen van Schotland (zelfs nog voor start play-offs)

Rangers heeft zich in Schotland voor het eerst sinds 2011 weer tot kampioen gekroond na negen titels op rij voor aartsrivaal Celtic. Dat speelde zondagmiddag 0-0 gelijk op bezoek bij Dundee United, waardoor de twintig punten voorsprong van de ploeg van trainer Steven Gerrard op één speeldag van het einde van de reguliere competitie al voldoende zijn voor de landstitel.

In Schotland wordt nochtans met play-offs gespeeld, maar die beslaan maar vijf wedstrijden en er is geen puntenhalvering van kracht. Daardoor is de kampioen nu al gekend.

Voor Rangers betekent de 55ste titel uit de geschiedenis een einde aan een zwarte periode. Nadat de club in 2012 failliet gegaan was, moest ze opnieuw beginnen in de Schotse vierde klasse. Sinds 2016 kwam de club weer uit in de Schotse Premiership, maar daar werd ze de voorbije jaren steevast de loef afgestoken door Celtic.

Dit seizoen stak Rangers er echter met kop en schouders bovenuit. In 32 competitiewedstrijden verloor het geen enkele keer, pakte het 28 zeges en incasseerde het amper negen goals. Meteen nadat de titel binnen was, trokken Rangers-fans naar stadion Ibrox om de titel te vieren.