Nederlandse politie vindt foetus in natuurgebied

In Zeist, in de Nederlandse provincie Utrecht, heeft de politie een macabere ontdekking gedaan. Zondagochtend vonden agenten het levenloze lichaam van een baby terug. Het gaat om een foetus van amper 24 weken oud.

Rond 10.30 uur trof een getuige het lichaampje aan in natuurgebied Heidestein. De politie kwam ter plaatse en kon vaststellen dat het om een foetus gaat van nog geen 24 weken oud.

Er is geen vermoeden van een strafbaar feit, omdat het volgens de politie niet strafbaar is om een foetus jonger dan 24 weken te begraven. “Vermoedelijk wilde iemand het begraven”, klinkt het bij de politie van Utrecht op Twitter. De politie wil nu in contact komen met de betrokkenen zodat er alsnog een begrafenis kan plaatsvinden.