Coronamaatregelen aangepast: deze versoepelingen gaan vanaf maandag in

Vanaf maandag 8 maart treden in ons land een aantal nieuwe coronamaatregelen in werking. Zo is het voortaan toegestaan om meer dan 4 mensen te ontmoeten in de buitenlucht. Ook mogen enkele beroepen heropstarten. Het ministerieel besluit over al deze wijzigingen, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een overzicht.

Het Overlegcomité besliste op vrijdag 5 maart een aantal versoepelingen door te voeren, waarvan een eerste reeks wijzigingen in werking treedt vanaf morgen. Het ministerieel besluit daarover is zojuist gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

SOCIAAL

Het is opnieuw toegelaten om met 10 personen buiten samen te komen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Voor deze samenscholingen blijven de afstandsregels gelden.

Het is ook toegestaan om met maximaal 10 personen in de eigen tuin te zitten, zelfs wanneer gasten daarvoor door de woning moeten stappen.

Er kunnen maximaal 50 personen, en maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter, deelnemen aan begrafenissen of crematies, zowel in een daartoe bestemde ruimte, als buiten op een begraafplaats.

LEES OOK. Moet je mondmasker dragen met je buitenbubbel? Mogen we met 10 sporten? Gaan de zwembaden weer open? Jullie vragen beantwoord

ACTIVITEITEN

Georganiseerde activiteiten zijn toegelaten voor kinderen tot en met 12 jaar met maximaal 10 binnen of 25 buiten. Bij sporttrainingen mogen ze vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden.

Georganiseerde activiteiten blijven toegelaten voor jongeren tot en met 18 jaar met maximaal 10 buiten.

BEROEPEN

Fotografen mogen in hun lokalen meer personen tegelijkertijd ontvangen, voor wat betreft personen van hetzelfde huishouden, personen die een duurzaam contact onderhouden of kinderen tot en met 12 jaar.

Privésauna’s mogen openen, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die een duurzaam contact onderhouden (jacuzzi’s, stoomcabines en hammams blijven gesloten).

Diensten voor haarverzorging en verkoop van voedingswaren aan huis zijn opnieuw toegelaten. Deur-aan-deurverkoop blijft verboden, maar bijvoorbeeld een ijskar mag wel rondrijden.

LEES OOK. Coronavirus uitroeien is “ijdele hoop” volgens experts: vier mogelijke scenario’s voor onze toekomst

De overige wijzigingen waartoe het Overlegcomité heeft besloten en die gefaseerd ingaan op een datum na 8 maart 2021, worden pas in de loop van volgende week vertaald in een nieuw ministerieel besluit.