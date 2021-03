Minister Verlinden: “Reisverbod kan misschien sneller opgeheven worden”

“Als de epidemiologische toestand het toelaat, kan het verbod op niet-essentiële reizen nog voor 18 april opgeheven worden. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zondag op de Franstalige tv-zender RTL.

Het Overlegcomité besliste vrijdag om het huidige reisverbod aan te houden tot 18 april, vlak na de paasvakantie. Premier Alexander De Croo (Open VLD) maakte zich sterk dat hij het verbod persoonlijk zou verdedigen bij de Europese Unie die al verscheidene keren liet verstaan niet blij te zijn met de beperking van het vrij verkeer van mensen.

Maar minister Verlinden maakte zondag tijdens een uitzending van ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL toch terug een opening. Volgens haar is het mogelijk dat het verbod op niet-essentiële reizen nog voor de paasvakantie opgeheven zou worden. “Als we op 26 maart (tijdens het volgende Overlegcomité, nvdr.) merken dat de situatie verbeterd is, zouden we de grenzen weer kunnen openen. Maar ik wil ook geen valse hoop geven. Voorlopig zijn toeristische reizen nog te gevaarlijk.”