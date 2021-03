Scoren en al gewisseld op het halfuur: de opvallende vervanging van Club Brugge-spits Badji

Brugge - Opvallend moment tijdens Club Brugge-Zulte Waregem: tien minuten na de 1-0 van Youssouph Badji werd de jonge Senegalees op het halfuur al gewisseld. Een sportieve keuze, want er was geen blessure. Pijnlijk voor Badji, maar niet onlogisch.

Bij Essevee had Deschacht geen enkele moeite met Badji, die te statisch was en een zwak eerste halfuur speelde. De jonge aanvaller deed zowat alles verkeerd wat maar kon: slecht lopen, onzuiver kaatsen en gaten dichtlopen. Bij zijn doelpunt was de Senegalees wel goed gevolgd, Clement had zijn beslissing om te wisselen toen klaarblijkelijk al gemaakt. Pérez werd al vroeg naar de opwarming gestuurd toen Badji opnieuw een duel verloor. Het was een kwestie van tijd vooraleer de spits gewisseld zou worden.

Ook op Standard speelde Badji een matige match. Normaal gezien zou Dost komende vrijdag opnieuw fit moeten zijn om te spelen op Charleroi.