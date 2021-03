LIVE. Volg hier de speech van Queen Elisabeth, slechts enkele uren voor tv-interview van Meghan en prins Harry

De Britse Queen Elizabeth verschijnt zondag in een tv-programma op BBC 1. Een opvallende timing, want dat is slechts enkele uren voordat het spraakmakende tv-interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan Markle wordt uitgezonden. In de speech brengt ze onder meer hulde aan alle eerstelijnswerkers in deze coronapandemie.

De speech van de Queen kadert in een viering van Commonwealth Day, de jaarlijkse viering van het Gemenebest van Naties, het samenwerkingsverband tussen 53 soevereine staten met de Queen als symbolisch hoofd. In het vooraf opgenomen programma onder de titel A Celebration For Commonwealth Day, zullen naast de Britse koningin ook prins Charles, zijn echtgenote Camilla en de echtgenote van prins Edward (de jongste zoon van de koningin) te zien zijn.

Normaal komt de koninklijke familie dan samen in Westminster Abbey in Londen, maar door de coronapandemie kunnen die festiviteiten dit jaar niet doorgaan. Daarom is gekozen voor een bijzondere tv-uitzending op BBC One.

Opvallend is de timing van het programma. De uitzending komt immers enkele uren voor wat wellicht het meest spraakmakende interview van het jaar wordt: een gesprek tussen Oprah Winfrey, prins Harry en Meghan Markle.

