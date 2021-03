Steunpakket van Joe Biden goedgekeurd, maar een grootse overwinning is het niet

De Amerikaanse Senaat heeft het grootste relanceplan van Joe Biden goedgekeurd. Het steunpakket is goed voor 1,9 biljoen dollar, ofwel: 1.600 miljard euro. Het is de eerste overwinning van de 46e president van de Verenigde Staten. Al behoeft dat ook enige nuance. “Dit is niet over de hele lijn een overwinning te noemen”, zegt politicoloog Stefaan Walgrave (UA).