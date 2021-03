Man dood teruggevonden in park in Beveren: ging het om een uit de hand gelopen afspraakje?

Beveren-Waas - De politie is op zoek naar de moordenaar(s) van een man uit Sinaai die vrijdagnacht levenloos en zwaar toegetakeld werd aangetroffen in een park in Beveren. Mogelijk ging het om een uit de hand gelopen afspraakje. Vlak bij de plaats van de moord werd een auto achtergelaten, die mogelijk van de dader(s) was.

Het was een fietser die zaterdag kort voor de middag het lichaam van een man uit Sinaai aantrof in een parkje vlak bij de spoorweg. Hij verwittigde de politie die de zwaar toegetakelde man vol bloed en liggend op zijn rug aantrof. Op dat moment was het slachtoffer al een aantal uren overleden. Aan de aard van zijn verwondingen was het voor de speurders meteen duidelijk dat er kwaad opzet in het spel was. Heel het park werd tot zondagmiddag afgesloten en het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld die ter plaatse kwam voor een afstapping. Duikers van de civiele bescherming doorzochten de vijver waarnaast het lichaam was gevonden op zoek naar het wapen dat mogelijk tijdens de moord was gebruikt.

Wat het precieze motief was voor de moord, is voorlopig nog onduidelijk. Mogelijk ging het om een uit de hand gelopen afspraakje.

Opmerkelijk: vlak bij de plaats waar het lichaam werd aangetroffen stond een auto in het gras geparkeerd. Het ging om een zwarte leasingwagen die mogelijk gebruikt werd door de dader(s) om ter plaatse te geraken.

Of er ondertussen al een dader is opgepakt op verdenking van de moord, is niet bekend. Het parket van Oost-Vlaanderen geef in het belang van het onderzoek geen verdere commentaar.