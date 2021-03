19-jarige overlijdt na politie-interventie in Duitsland, doodsoorzaak nog niet bekend

In het Duitse Oldenburg (Nedersaksen) is een 19-jarige jongeman overleden nadat hij door de politie was opgepakt. De doodsoorzaak wordt onderzocht.

Vrijdagavond hadden twee politie-agenten in burgerkleding twee mannen in een park tegengehouden op verdenking van druggebruik. Een van de twee verdachten vluchtte weg, maar kon kort nadien opgepakt worden.

Er volgde een schermutseling waarbij de 19-jarige een van de politie-agenten zou geslagen hebbben. Daarop maakte de politie gebruik van pepperspray.

Volgens de politie weigerde de jongeman behandeld te worden door de hulpdiensten. Hij werd daarop meegenomen naar de cel in afwachting van een dokter. In die cel stortte de jongeman in nog voor de komst van de dokter. De agenten voerden nog eerste hulp uit en belden de hulpdiensten, maar de jongeman overleed later in het ziekenhuis.

Er loopt nu een onderzoek naar de mogelijke doodsoorzaak.