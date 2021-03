Kind (8) overlijdt door val tijdens off-piste skiën in Zwitserland

Een achtjarig kind is zaterdagmiddag tijdens het off-piste skiën in Saas-Fee ten val gekomen en overleden. Hulpdiensten ter plaatse konden het kind niet meer helpen.

Het kind uit Zürich was samen met twee andere kinderen en twee volwassenen bij de ’Längfluh’-gondel toen het fout liep. Volgens Zwitserse media is het kind van een rotswand naar beneden gevallen. De lokale politie onderzoekt de precieze omstandigheden nog.

Tegenover 20Min, een Zwitserse nieuwssite, verklaart een lokale verkoopster dat het verdriet om het kind ’overal in Saas-Fee voelbaar’ is. “Het verdriet is enorm, de stemming in het hele dorp is vandaag depressief. Zulk slecht nieuws laat niemand onverschillig.”