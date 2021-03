Minstens 17 doden en honderden gewonden bij explosies in Equitoriaal-Guinea

Bij de sterke explosies in de militaire basis van Bata in Equitoriaal-Guinea zijn minstens 17 doden en honderden gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten zijn er in drie ziekenhuizen samen al zeker 420 gewonden binnengebracht. De oorzaak van de explosies is nog niet bekend.

Eerder op de dag werd een reeks sterke explosies gemeld. Volgens de eerste gegevens ging het om explosies in een militair kamp in de wijk Nkoa Ntoma in Bata.

Op foto’s en video’s op sociale media circuleren beelden van rookpluimen, van vluchtende mensen en gewonden die uit het puin worden gehaald.

Het digitale tijdschrift “Real Equatorial Guinea” spreekt van “enorme schade” en van “paniek”. De drukgolven van de explosies zouden tot op grote afstand gevoeld zijn.

In Bata wonen ruim 200.000 inwoners. Het is de grootste stad van het land en geldt als het economische centrum van de voormalige Spaanse kolonie. Equitoriaal-Guinea is sinds 1968 onafhankelijk.