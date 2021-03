Radja Nainggolan leeft nog: gewezen Rode Duivel bezorgt Cagliari gelijkspel met mooie goal in absolute slotfase

In de Serie A heeft Radja Nainggolan zich zondag nog dieper in de harten van de Cagliari-fans gesloten in de wedstrijd tegen Sampdoria Genua. In de extra tijd lukte Nainggolan de 2-2 gelijkmaker.

In de 11e minuut kwamen de Sardiniërs op voorsprong via João Pedro. Met twee snel opeenvolgende doelpunten, via Bereszynski (78.) en Gabbiadini (80.), kantelde de wedstrijd in de slotfase in het voordeel van Sampdoria.

Maar Nainggolan, al even geen Rode Duivel meer en uitgeleend door Inter Milaan, bezorgde Cagliari zes minuten in blessuretijd toch nog een punt met een laag afstandschot. De draw is voor de Sardiniërs belangrijk in de degradatiestrijd. Cagliari staat zeventiende, net boven de degradatiestreep. Sampdoria staat met 32 punten op de 10e plaats.