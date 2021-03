Noa Lang ziet uitstekende prestaties van bij Club Brugge niet beloond met selectie voor Nederland

Noa Lang ziet zijn uitstekende prestaties van de afgelopen maanden bij Club Brugge niet beloond met een plaats in de voorselectie van Nederland voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar. In de voorselectie van 31 namen is er geen plaats voor de 21-jarige flankspeler van Club, die zondag weer goed was voor een goal tegen Zulte Waregem. Lang zit wel, net als Tahith Chong, die andere aanwinst van blauw-zwart, in de voorselectie voor het EK van Jong Oranje.

Nog opvallend in de Nederlandse selectie is de terugkeer van Maarten Stekelenburg (38). De doelman van Ajax kwam eerder al 58 keer voor Oranje uit, maar keepte zijn laatste interland wel al in 2016. Omdat Stekelenburg de laatste weken door de schorsing van André Onana weer aan spelen toekomt bij Ajax, haalt bondscoach Frank de Boer hem nu voor het eerst in meer dan vier jaar weer bij de selectie.

De selectie van Oranje:

