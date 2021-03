Club Brugge is nog zes zeges verwijderd van het record

Club Brugge boekte tegen Zulte Waregem zijn tiende zege op rij in de competitie. Het doet daarmee beter dan in 2003, toen Club op negen competitieoverwinningen op rij bleef steken.

“Na onze uitschakeling in Europa en in de Beker heb ik mijn ploeg opnieuw proberen te motiveren”, zei Philippe Clement. “Een van de dingen die ik daarvoor gebruikt heb is de zegereeks waaraan we bezig zijn. Ik heb mijn spelers vooraf verteld dat het meer dan zeventien jaar geleden is dat we zoveel matchen op rij hadden gewonnen en dat ze geschiedenis konden schrijven. Ik hoop dat het hier niet bij blijft. En dat er een elfde en een twaalfde zege volgt.”

Clement zei dat hij niet wilde weten wat het absolute record is. Dat leest hij dan vandaag in de krant. In het jaar 2000 won Club – verspreid over twee seizoenen – zestien matchen op rij. De coach van Club Brugge was toen zelf nog speler.

Binnen één seizoen staat het record op naam van het Standard van Wilfried Van Moer – vijftien zeges op rij in het seizoen 1970-1971.

Club moet dus de resterende zes matchen in de competitie winnen, te beginnen met de inhaalmatchen op Charleroi (vrijdag) en Gent (maandag). Daarna volgen nog Antwerp (thuis), Kortrijk (uit), Anderlecht (uit) en Moeskroen (thuis).

Recordaantal zeges op rij in de hoogste Belgische klasse:

16 Club Brugge 6 mei 2000-26 november 2000

15 Standard 22 november 1970-4 april 1971

14 Club Brugge 3 december 1995-14 april 1996

13 Anderlecht 4 september 1964-20 december 1964

11 Anderlecht 30 oktober 2012-26 januari 2013