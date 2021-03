Francky Dury: “Zelfs tweede ploeg van Club kan kampioen worden”

Ondanks de 3-0-nederlaag viel de ontgoocheling wel mee bij Zulte Waregem. Essevee maakte nooit echt aanspraak op puntengewin en prees achteraf vooral de sterkte van blauw-zwart. “We ondergingen de wet van de sterkste”, besefte ook Ewoud Pletinckx. “Dit Club Brugge is by far het beste team uit de competitie. Nochtans waren we wel met vertrouwen naar hier gekomen, maar uiteindelijk heeft Club zelfs niet moeten doorduwen.”