Lommel houdt de punten thuis tegen Club NXT

SK Lommel heeft zondag de 22e speeldag in 1B afgesloten met een 2-1 zege tegen Club NXT. De bezoekers kwamen in de tweede helft nog op voorsprong dankzij een treffer van Servais, maar een penaltydoelpunt van Kis en een kopbalgoal van Verschueren zorgden er toch voor dat de punten in Limburg bleven. Lommel blijft in de stand vierde, met 34 punten. Club NXT is de rode lantaarn met 8 punten.