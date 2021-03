Scorende Loïs Openda helpt Vitesse aan zege tegen AZ in Nederlandse topper

Vitesse heeft zondag de Nederlandse topper met 2-1 gewonnen van AZ. Bij Vitesse scoorde Loïs Openda met de 1-0 zijn achtste doelpunt van het seizoen.

Openda scoorde na een halfuur het eerste doelpunt en werd vijf minuten voor tijd vervangen, nadat Rasmussen de score verdubbelde. Cornelisse kreeg tien minuten voor tijd een rode kaart bij Vitesse. AZ kwam vervolgens nog terug, maar het tegendoelpunt van Karlsson was niet voldoende om de wedstrijd te doen kantelen. Vitesse won met 2-1 en staat nu vierde, op één puntje van AZ.

.@LoisOpenda heeft maar 1 voorzet nodig om zijn achtste te scoren in de @eredivisie ? pic.twitter.com/BiEbywaXhh — Play Sports (@playsports) March 7, 2021

Derde basisplaats Vertessen

Bij PSV was Yorbe Vertessen voor de derde wedstrijd op rij basisspeler. De Eindhovenaren gingen met 1-3 winnen bij Fortuna Sittard. Vertessen werd na 66 minuten naar de kant gehaald. De goals van de Eindhovenaren, die tweede blijven in de tussenstand, kwamen van Zahavi en Madueke. Voor Fortuna Sittard, waar Mickaël Tirpan basisspeler was en Dario Van den Buijs inviel, scoorde Cox.

Titularis Benson

Heracles, met de Belgen Lucas Schoofs, Ismaïl Azzaoui en Noah Fadiga in de basis, won met 2-1 van PEC Zwolle, waar Manuel Benson titularis was. Een goal van Fadiga werd afgekeurd voor buitenspel. De geldige doelpunten kwamen van Vloet, Saymak en De la Torre. Heracles is tiende, Zwolle twaalfde.