Hein Vanhaezebrouck zet Gentse spelersgroep op scherp voor cruciaal duel tegen Oostende

Gent -

Het geduld van Hein Vanhaezebrouck is op en zijn spelers zullen het geweten hebben. De Gentse coach trok in aanloop naar de match van vanavond tegen KV Oostende flink van leer. “Zelfs mijn materiaalman wist wat er in Eupen na rust fout was gelopen”, luidde de sneer naar de spelers die al wel vaker verklaarden dat ze het raden hebben naar de oorzaken voor de uitblijvende resultaten bij de Buffalo’s.