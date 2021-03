Cijfers bewijzen Mbokani’s impact

De invloed van Mbokani op het spel van de Great Old was tijdens de wedstrijd goed zichtbaar. Een blik op de statistieken na afloop zette die indruk kracht bij. De centrumspits ging maar liefst 41 keer in duel, meer dan het dubbele van eerste achtervolger Lamkel Zé (19). Van al zijn duels kwam Mbokani 21 keer als winnaar uit de strijd, dikwijls in de lucht. Mbokani ging namelijk dertig keer een kopduel aan. Wat het aantal gefloten overtredingen per wedstrijd betreft, staat Mbokani al een heel seizoen bovenaan in de Jupiler Pro League. Dat zal niet snel veranderen. Ook tegen Kortrijk floot scheidsrechter Dierick zeven keer in zijn voordeel.