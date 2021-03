Dries Mertens en Napoli laten niets liggen tegen Bologna na mooi doelpunt Victor Osimhen (ex-Charleroi)

Napoli heeft zondag op de 26e speeldag van de Serie A een 3-1 overwinning geboekt tegen Bologna. Dries Mertens stond aan de aftrap bij de Napolitanen, maar werd wel al na 53 minuten gewisseld.

De goals in het Stadio Diego Maradona kwamen van aanvoerder Lorenzo Insigne (8. en 76.) en spits Victor Osimhen (65.). De oud-speler van Charleroi was vroeg in de tweede helft Dries Mertens komen aflossen. Voor Bologna trof Roberto Soriano (73.) raak. Twee goals van de bezoekers werden afgekeurd.

Napoli blijft in de tussenstand in de Serie A zesde, met 47 punten na 25 speeldagen. Nummer vier Roma, dat de laatste Champions League-plaats bezet, heeft drie punten meer. Bologna is twaalfde, met 28 punten na 26 speeldagen.