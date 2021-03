Klacht tegen VRT over persconferentie Sihame El Kaouakibi: “Anderhalf uur ongefilterde zendtijd”

Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans dient een klacht in bij de Vlaamse Regulator voor de Media tegen de VRT.

Aanleiding is de uitzending op 22 februari van de persconferentie van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD). Ze verdedigde zich daar samen met vier advocaten tegen de beschuldiging over gesjoemel met subsidiegeld bij haar vzw Let’s Go Urban.

“De VRT zond die verdediging rechtstreeks en integraal uit op één en via vrtnws.be”, zegt Slootmans. “In totaal schonk de VRT haar zowat anderhalf uur ongefilterde zendtijd. Dat is veel te ruim in het kader van een lopend strafonderzoek. Bovendien moesten de camera’s uit toen er vragen mochten worden gesteld. Daarmee werd het kritisch wederwoord in de kiem gesmoord.”

Volgens Slootmans heeft de openbare omroep hiermee de regelgeving over onpartijdigheid met de voeten getreden.