Steven Van Gucht: “Hou het bij wandelen met tien, in plaats van meteen een barbecue”

Buiten is straks weer veel meer toegelaten. Want in de openlucht zijn we veiliger voor het coronavirus, aldus de regering. Toch waarschuwt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) dat er ook daar risico’s zijn. “De kans om buiten toch besmet te geraken, is allesbehalve nul. Denk maar aan de vele besmettingen enkele maanden geleden in de rozentuin van het Witte Huis.”