Virologen: “Er bestaat geen buitenbubbel van tien personen”

Je mag dan wel opnieuw met tien buiten samen komen, maar noem het alstublieft geen ‘buitenbubbel’ of een grotere ‘sociale bubbel”, beklemtonen virologen Marc Van Ranst (KU Leuven) en Steven Van Gucht (Sciensano).

“Er bestaat geen buitenbubbel van tien personen”, zegt Van Ranst. “Het is veeleer een buitengroep van maximaal tien mensen die anderhalve meter afstand houden en desnoods een mondmasker dragen. Het is dus nog niet de bedoeling om schouder aan schouder te gaan barbecueën.”

Ook Van Gucht waarschuwt voor begripsverwarring. “Het is absoluut niet de bedoeling dat door deze nieuwe buitenregel het aantal dichte contacten van mensen toeneemt. Dat zou erg onverstandig zijn: we worden op dit moment geconfronteerd met de besmettelijkere Britse variant, de voorspelde moeilijke maand maart is nog niet achter de rug en we noteren nog steeds relatief hoge besmettings- en ziekenhuiscijfers.”