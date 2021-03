Zelftests zijn de nieuwe hoop om uit de lockdown te geraken, maar er zijn nog veel hindernissen

Door massaal in te zetten op snel- en zelftesten wil de overheid grote versoepelingen in mei mogelijk maken. Een familiefeest, een optreden, een huwelijk? Een zelftest uitvoeren, en we zijn weg. Het is de nieuwe hoop uit de lockdown. Al zijn er wel nog een pak hindernissen die overwonnen moeten worden. “Voor ieder terrasje een test afnemen is niet haalbaar”, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen.