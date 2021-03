Harry en Meghan in ophefmakend interview: “Wilde niet meer leven, maar ‘het instituut’ weigerde te helpen”

Prins Harry en Meghan hebben in een interview dat vooraf al ophefmakend was, een vernietigend beeld geschetst van het Britse koningshuis. Ze beschreven een moordend keurslijf van “het instituut”, racisme en vooral een gebrek aan hulp toen Meghan zo diep zat dat ze niet meer wilde leven. En onthulden tussendoor ook nog dat ze eigenlijk al getrouwd waren voor de Royal Wedding en dat ze een dochtertje verwachten.

Het koppel sprak voor het eerst echt vrijuit na hun breuk met het koningshuis, in een interview met hun beroemde Amerikaanse buurvrouw Oprah Winfrey. Het feit dat ze zo hun familieruzie in de spotlights zetten, de trailers waarin Meghan aangaf dat het koningshuis leugens over haar verspreidde, en de timing net nu prins Philip in het ziekenhuis ligt, maakten het interview al explosief nog voor het uitgezonden werd.

En het loste die verwachtingen in. Het beeld van “het instituut” van het Britse koningshuis dat ze schetsten, in de uitzending terwijl de Britse royals lagen te slapen, is ronduit vernietigend.

LEES OOK. Als Harry en Meghan maar geen spijt krijgen wanneer ze morgen wakker worden (+)

In het interview zegt Meghan dat ze “naïef” was bij haar toetreding tot de koninklijke familie, waarover ze weinig wist, alleen “wat je erover leest in sprookjes”. “Ik deed geen opzoekingswerk, ik zocht mijn man nooit online op.” Volgens Meghan was er “geen manier om te begrijpen hoe de dag-tot-dag als royal zou zijn”. Ze kreeg ook totaal geen voorbereiding of lessen, zoals “in de films”.

Ze zegt dat haar eerste ontmoeting met de Queen hartelijk verliep, maar het was ook het moment dat ze voor het eerst zag hoe het royale keurslijf is: ze moest een buiging maken, vertelde Harry haar. “Ik dacht dat dit enkel publiekelijk gebeurde, niet binnen. Ik zei: ‘Maar het is jouw grootmoeder’. Hij zei: ‘Het is de koningin’.”

Al getrouwd voor Royal Wedding

Meghan vertelt in het interview dat zij en Harry eigenlijk al drie dagen voor de grote “Royal Wedding” trouwden, enkel in aanwezigheid van de priester. “Niemand weet dit.” De dag zelf, beseften ze, was niet hun dag, maar voor alle anderen.

Foto: AFP

Er waren geruchten dat Meghan haar schoonzus Kate deed huilen door haar strikte eisen over de bloemenmeisjes. Maar volgens Meghan was het omgekeerd: Kate deed haar huilen. Enkele dagen voor de trouw was Kate overstuur over jurkjes voor de bloemenmeisjes. “Het deed me huilen, het deed me pijn. Het sloeg gewoon nergens op met alles wat aan de hand was met de trouw, om niet ondersteunend te zijn.” Volgens haar was er geen confrontatie. Meghan zegt dat Kate zich verontschuldigde, haar verantwoordelijkheid nam en haar bloemen gaf. Ze vergaf haar en noemt Kate een “goed mens”.

Toch noemt ze het incident een “keerpunt”. Toen het verhaal uitkwam dat zij Kate had doen huilen en ze bagger over zich heen kreeg, had ze gedacht dat het paleis dat zou rechtzetten, omdat ze wisten dat het niet klopte. Het was lastig om publiekelijk beschuldigd te worden van “iets dat je niet deed, maar jou overkwam”. “Iedereen in ‘het instituut’ wist dat het niet waar was. En ze zouden het meest belachelijke verhaal publiekelijk ontkennen voor gelijk wie, maar dat niet.”

Ze zegt niet te begrijpen waarom Kate en zij zo anders werden behandeld door de pers, die vaak positief schreef over wat Kate deed, maar negatief als Meghan hetzelfde deed. “Ze leken een verhaal te willen van een held en een slechterik.” Volgens haar was het verhaal over Meghan die Kate deed huilen het begin van een echte “karaktermoord”, waartegen het ‘instituut’ niets ondernam.

Zwijgen opgelegd

Meghan zegt dat ze dankbaar is dat ze levenservaring had voor ze lid werd van de koninklijke familie, dat ze wist hoe ze onafhankelijk kon zijn. Maar ze werd het zwijgen opgelegd, aldus Meghan. Van het moment dat zij en Harry een koppel werden, werden zij en hun entourage gezegd op alles te antwoorden met “geen commentaar”. ‘The Firm’ was “bereid om te liegen om andere familieleden te beschermen, maren ze waren niet bereid de waarheid te vertellen om mij en mijn man te beschermen”.

Volgens haar zijn de familieleden anders dan de “mensen die het instituut runnen”. De Queen is volgens Meghan altijd “wonderful” geweest tegenover haar. En ook Kate deed haar welkom voelen. “Ik denk dat iedereen me verwelkomde.”

Maar het keurslijf van het instituut was strak. Ze mocht amper het huis verlaten, bijvoorbeeld om eens te lunchen met vrienden ook al zat ze al maanden thuis, omdat men zo bezorgd was over hoe het eruit zou zien, met de paparazzi op de loer. Ze reageerde daarop: “Ik weet dat je bezorgd bent over hoe het eruit ziet, maar heeft iemand nagedacht over hoe het voelt? Want ik zou me niet eenzamer kunnen voelen nu.”

Toen ze lid werd van de familie, moest ze haar paspoort, rijbewijs en sleutels afgeven, zegt Meghan. Die kreeg ze pas terug toen ze naar het buitenland verhuisden.

Bezorgdheid over Archies huidskleur

Tijdens haar zwangerschap werd ze ingelicht dat Archie geen beveiliging zou krijgen, omdat hij geen prins zou zijn. Achterkleinkinderen van de koningin krijgen niet automatisch de titel prins, alleen als de Queen tussenkomt, wat ze deed voor William en Kates kinderen Charlotte en Louis. Meghan zegt dat ze niet zoveel belang hecht aan titels, maar dat ze wilde dat Archie veilig zou zijn. “We hebben dit monster gecreëerd, met de tabloids, je hebt dit laten gebeuren, wat betekent dat we veilig moeten zijn.”

Foto: AFP

Er werd voor de geboorte ook met Harry gepraat over bezorgdheden over hoe donker Archies huid zou zijn en “wat dat zou betekenen of hoe dat er zou uitzien”. Harry vertelde over dat gesprek aan Meghan. Beiden weigeren te zeggen wie de gesprekspartner was omdat dit “heel beschadigend zou zijn” voor die persoon.

“Opgegroeid als een gekleurd meisje en vrouw, weet ik hoe belangrijk representatie is”, aldus Meghan. Ze zag tijdens haar reizen als lid van het koningshuis hoeveel het betekende voor jonge gekleurde mensen om iemand in die rol te zien die eruit zag als haar. “En ik kon niet begrijpen hoe dat niet gezien kon worden als een bijkomend voordeel, en een reflectie van de wereld vandaag.”

Suïcidaal

Meghan noemt haar tijd als royal “bijna on-overleefbaar”. Ze zag geen oplossing. Haar vrienden en moeder belden haar in tranen: “Meg, ze beschermen je niet.” Het gebeurde “gewoon omdat ik ademde”. “Ik was beschaamd om het toen te zeggen, en vooral om dat aan Harry toe te geven, omdat ik weet hoeveel verlies hij al heeft geleden, maar ik wist dat als ik het niet zei, ik het zou doen. Ik wilde gewoon niet meer leven. En dat was een heel echte en duidelijke en beangstigende en constante gedachte.”

Kort nadat ze aan Harry had gezegd dat ze niet meer wilde leven, was er een evenement in de Royal Albert Hall. Harry zei haar dat ze beter niet zou gaan, maar Meghan zei dat ze niet alleen gelaten kon worden. Op een foto is volgens Meghan duidelijk hoe hard Harry haar hand vasthoudt.

This is the event Meghan referred to in the interview, where Harry is holding her hand so tightly: pic.twitter.com/bXxpKkadOD — Helen Sullivan (@helenrsullivan) March 8, 2021

Ze stapte naar “het instituut” om te zeggen dat ze hulp nodig had, maar dat zei dat ze geen zo’n hulp kon krijgen. Dus ging ze naar HR, waar men zei: “Mijn hart gaat uit naar je omdat we zien hoe slecht het is, maar we kunnen je niet helpen omdat je geen betaalde werknemer bent van het instituut.”

Dat ze vast zat en geen hulp kon krijgen, hoewel ze op het randje van zelfmoord stond, is “de waarheid”, volgens Meghan. “Ik deel dit omdat er zo veel mensen zijn die bang zijn om te zeggen dat ze hulp nodig hebben, en ik weet hoe moeilijk het is, niet alleen om dat te zeggen, maar om nee gezegd te worden.”

Ze zegt niet in angst voor repercussies te zullen leven. “Ik weet niet hoe ze zouden kunnen verwachten dat we na al die tijd nog altijd zouden zwijgen als ‘The Firm’ een actieve rol speelt in het bestendigen van onwaarheden over ons.” Ze zegt dat ze misschien dingen dreigt te verliezen, maar ze al zoveel verloren heeft. “En ik sta er nog. En mijn hoop is dat mensen hieruit zullen leren dat er een andere kant is, dat ze weten dat het leven het waard is.”

Afgetreden wegens gebrek aan hulp

Harry vertelt dat ze het koningshuis niet wilden verlaten. Ze gingen eerst met iedereen spreken die hen misschien kon helpen, maar toen ze geen hulp kregen, beslisten ze een stap terug te zetten om op adem te komen. Ze wilden wel nog taken uitvoeren vanuit een andere Commonwealth land. Maar de “firm” stond daar niet voor open.

Harry’s grootste angst was dat de geschiedenis zich zou herhalen, verwijzend naar zijn moeder Diana’s dood. “Ik zag het herhalen. Maar dit was nog veel gevaarlijker. Je voegt er nog ras en sociale media aan toe.” Hij zegt dat iedereen om hulp zou gevraagd hebben, “zeker als je weet dat er een band is, dat ze de waarheid zouden kunnen helpen delen, de honden terugfluiten, hoe je het ook wil noemen.”

Diana, Harry, William en Charles. Foto: AFP

Maar ze kregen geen hulp. Integendeel. Ze werden ingelicht dat hun beveiliging in het VK geannuleerd zou worden. Omdat ze niet langer officieel werkende leden waren. Nochtans was er geen verandering in de bedreiging tegenover hen. Harry zegt dat hij ook het verschil in behandeling van Meghan in de tabloids zag, en de bladen drie keer vroeg om kalmte, eens als lief, eens als echtgenoot en eens als vader.

Prins Charles nam telefoon niet op voor Harry

Uiteindelijk vertrokken ze door een gebrek aan steun en begrip. Dat hij de beslissing nam achter de rug van de Queen, ontkent Harry. “Ik heb te veel respect voor haar.” Dat verhaal kwam van binnen het ‘instituut’, vermoedt hij.

Hij zegt dat hij met de Queen over een periode van zo’n twee jaar praatte over aftreden. Vanuit Canada, waarnaar ze begin 2020 verhuisden, had hij ook “meerdere gesprekken met mijn vader, voor hij stopte met zijn telefoon op te nemen voor mij. Omdat ik de zaken in eigen handen nam. Ik moest dit doen voor mijn familie. Voor mijn eigen mentale gezondheid en die van mijn vrouw. En voor Archies, want ik kon zien waar dit naartoe zou gaan.”

Harry zegt dat hij zelf naar een “heel donkere plek ging” nadat Meghan hem toevertrouwde dat ze niet meer wilde leven, maar “ik wilde er zijn voor haar”. Aanvankelijk vertelde hij zijn familie niet dat ze hulp nodig had, omdat hij “beschaamd” was om dat toe te geven. “De familie heeft heel erg de mentaliteit: dit is hoe het is, je kan het niet veranderen, we zijn er allemaal doorgegaan. Maar wat voor mij anders was, was het element van ras: het ging niet alleen om haar, maar om wat ze representeert. Het heeft niet alleen een effect op mijn vrouw, maar ook op veel andere mensen.” Daarom besprak hij het uiteindelijk toch met zijn familie en waarschuwde hij hen dat dit niet goed zou eindigen.

Volgens Harry had zijn familie tal van kansen om hen publiekelijk te steunen. Bijvoorbeeld toen zeventig parlementsleden de koloniale ondertonen in artikels over Meghan aan de kaak stelden, maar “niemand van mijn familie zei iets”. “Dat doet pijn. Ik ben me er heel erg van bewust waar mijn familie staat en hoe bang ze zijn dat de tabloids zich tegen hen zullen keren.” Volgens hem is er een onzichtbaar contract tussen de tabloids en de koninklijke familie, een “controle door angst”. De tabloids hebben de familie onder hun controle, en “het instituut” overleeft gebaseerd op hun relatie met de tabloids. Volgens Meghan veranderden de bedreigingen, door de raciale aspecten in de tabloids. “Het veranderde de doodsbedreigingen.”

Harry dacht dat hij, als geboren lid van de koninklijke familie, nooit zijn beveiliging zou verliezen. Meghan zegt dat ze de familie vroeg op zijn minst zijn beveiliging in stand te houden. Zonder resultaat.

Hele familie opgesloten

Harry zegt dat hij niet afgetreden zou zijn, als het niet voor Meghan was geweest. “Ik zat opgesloten, maar ik wist niet dat ik opgesloten was. Ik zat opgesloten binnen het systeem, net zoals de rest van mijn familie. Mijn vader, mijn broer, ze zitten opgesloten. En ze kunnen niet vertrekken. Ik voel enorm met ze mee.”

Volgens Harry zou zijn moeder triest en boos zijn, als ze wist hoe alles was verlopen. “Maar ik denk dat ze alleen maar zou willen dat we gelukkig zijn.”

Hij heeft financieel nog wat hij erfde van zijn moeder, maar voorts sneed zijn familie hem financieel af begin 2020, aldus Harry. De deals met Netflix en Spotify waren niet deel van het plan, maar hij moest een manier vinden om beveiliging te kunnen betalen.

Het koppel heeft nog Zoom-videogesprekken met de Queen, en Harry’s vader neemt zijn telefoons weer op. Maar Harry voelt zich nog altijd “erg in de steek gelaten” door prins Charles. Zijn vader heeft nochtans iets gelijkaardigs meegemaakt, maar “ze weten slechts wat ze weten”. “En wat hen gezegd wordt”, aldus Meghan. Harry zegt dat hij zijn broer doodgraag ziet, maar dat ze “andere paden” bewandelen.

Volgens Harry is hij gekwetst door het “exit agreement” dat eind maart ingaat, maar respecteert hij de beslissing van de Queen.

Spijt heeft hij niet. Hij zegt dat hij van zijn vrijheid geniet met Archie en trots is dat Meghan Archie ondanks alles veilig ter wereld bracht en verzorgde. Meghan zegt alleen spijt te hebben dat ze “the firm” geloofde, dat die haar zou beschermen. Maar ze is gelukkig nu. Haar verhaal met de prins heeft toch een “happy ending”.

Volgens Harry heeft Meghan hem ongetwijfeld gered. Meghan denkt dan weer dat Harry “ons allemaal” gered heeft.

Oprah bedankt het koppel om hun “liefdesverhaal” te delen kondigt aan dat morgen nog wat extra materiaal uitgezonden zal worden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be