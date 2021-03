Hoe de perfecte voorbereiding voor de coronapandemie stof lag te vergaren tot ze amper nog bruikbaar was

Terwijl alle Belgen in februari 2020 nog volop op café gaan en afspreken, begint het bij de experten meer en meer te dagen dat een ramp op ons afkomt. Gelukkig zijn we voorbereid, klinkt het. Want: we kunnen terugvallen op een uitgebreid pandemieplan. Maar wanneer de experts dat plan opdiepen, blijkt het amper bruikbaar. Een reconstructie over de kapitale fouten, aan de hand van nooit eerder gepubliceerde verslagen en verklaringen.