Britse media na Oprah-interview van Meghan en Harry: “Egoïstisch en verachtelijk”

Met beschuldigingen van racisme en de onthulling van Meghans zelfmoordgedachten is het twee uur durende Oprah-interview van Meghan Markle en Prins Harry - dat vannacht werd uitgezonden -verwoestend voor de Britse Koninklijke familie. Dit vonden de Britse media ervan.

Vannacht werd het langverwachte interview van Meghan en Harry bij Oprah uitgezonden in de Verenigde Staten. En hoewel het twee uur durende interview nog moet worden uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk, zorgt het nu al voor een schokgolf.

Foto: The Sun

“Meghan zal waarschijnlijk niet meer terugkomen”, schrijft The Sun bij een foto van Meghan Markle tijdens het interview met Oprah. Volgens de Britse tabloid waren Meghan en Harry zo hard voor het koningshuis dat een terugkeer naar Engeland er voor Meghan niet in zit. “Volgens bronnen is de koningin niet van plan om vanavond naar de uitzending te kijken op ITV”, klinkt het nog, waarna de tabloid schrijft dat de koninklijke familie het interview omschrijft als een “klaagzang” dat omgedoopt werd tot “Moprah”. Op een andere voorpagina van The Sun, een latere editie, wordt er dan weer vooral verwezen naar Meghan’s zelfmoordgedachten. “Meghan had zelfmoordneigingen”, staat er in grote letters.

“Verachtelijk”

Volgens BBC-royaltywatcher Jonny Dymond was het interview “vernietigend” voor het paleis. Dat zei hij in een eerste reactie. Hij sprak meteen ook over een worstcasescenario voor het paleis. Dymond is erg positief over het koppel en benadrukt hoe comfortabel, relaxed en gelukkig Harry eruit zag. “Het is een grote verandering ten opzichte van de ongelukkige man die we het voorbije jaar in het Verenigd Koninkrijk zagen”, merkt hij op. Volgens Dymond kwam het koppel “zeer sympathiek over”.

Piers Morgen, journalist voor ITV, de zender waarop vanavond in het Verenigd Koninkrijk het interview wordt uitgezonden, is dan weer bikkelhard voor het koppel. “Prins Harry en zijn vrouw hebben net twee uur lang alles waar de koningin voor staat en zo hard voor gewerkt heeft met de grond gelijk gemaakt. En dat terwijl ze doen alsof ze haar steunen. Het is verachtelijk”, schreef hij op Twitter maandagochtend.

Let’s be clear: Prince Harry and his wife just spent two hours trashing everything the Queen stands for & has worked so hard to maintain, whilst pretending to support her.

And they did it while her 99yr-old husband Philip is seriously ill in hospital.

It’s contemptible. pic.twitter.com/W8dBoNI7d8 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021

Racisme

Andere kranten koppen dan weer op de intussen wereldberoemde uitspraak van Meghan tijdens het interview: “Ze waren bezorgd over de huidskleur van Archie”. Zo titelde de Daily Mail in een eerste versie: “Hoe donker zal de huid van de baby zijn?” In een aangepaste versie wordt er verwezen naar racisme: “Meghan beschuldigt paleis van racisme”.

Ook de Daily Mirror verwijst naar de vragen rond de huidskleur van Archie. Tijdens het interview vertelde Markle namelijk dat ze verschillende keren werd aangesproken door leden van de familie over de huidskleur van de toen nog ongeboren Archie. Volgens Markle hadden verschillende “mensen van de familie” meermaals vragen over de huidskleur van de baby omdat Meghan Afrikaanse roots heeft.

Today's front page: 'They asked how dark Archie's skin would be' https://t.co/zUOZb6Iq5U pic.twitter.com/AkzfTqzoHM — Daily Mirror (@DailyMirror) March 8, 2021

The Times gaat voor een soberdere voorpagina met een foto van de Britse Queen. Die sprak zondag namelijk de natie toe in haar jaarlijkse Commonwealth speech. Opvallend: ze repte geen woord over het interview van Meghan en Harry dat later die nacht zou worden uitgezonden. Maar toch waren er enkele verwijzingen naar het koppel duidelijk. Ze sprak onder andere over het belang van de familiebanden en de taak van de Queen. The Times titelde dan ook “Queen benadrukt haar taak terwijl Meghan spreekt”.

Net als The Times, koos de Daily Express voor een grote foto van de Queen. Meghan en Harry krijgen kleine fotootjes onderaan de quote van de koningin: ”Het plichtsbesef en familie verenigt ons.” Met daaronder de duidelijke woorden:”Plichtsbesef gaat voor jullie over publieke verplichtingen Harry en Meghan… NIET over een interview uit eigen belang”.

Weinig aandacht

Op de voorpagina’s van The Daily Telegraph en The Guardian wordt er opvallend weinig aandacht geschonken aan het ophefmakende interview van het koppel. De Telegraph heeft het voornamelijk over de speech van de koningin. The Guardian heeft het dan vooral over de mogelijke historische kijkcijfers. Online krijgt het verhaal wel meer aandacht, waarschijnlijk omdat er het interview pas vannacht werd uitgezonden en er nu pas informatie naar boven komt. The Guardian focust op de zelfmoordgedachten van Meghan en het racisme in het paleis. Ook is er heel wat aandacht voor de relatie van Meghan en Kate. Jaren geleden kwam in de pers het verhaal naar boven van Meghan die Kate had doen wenen naar aanleiding van haar huwelijk met Harry. “Nonsens, zij was diegene die mij liet wenen”, zei de actrice tijdens het interview.

Bikkelhard

Gratis krant Metro kiestdan weer voor een woordspeling, namelijk ‘Annus Harrybilis” voor de Queen. Daarmee wordt verwezen naar het vreselijke jaar dat de Queen achter de rug heeft. Zo was er naast de brexit-sage onder meer de ‘megxit’, de coronacrisis en de gezondheidsproblemen van haar man, prins Philip.

(Lees verder onder de foto)

De Daily Star is dan weer bikkelhard voor het koppeldoor te schrijven dat “we van plan waren op te blijven voor het interview, maar het kan niemand schelen. Het ziet ernaar uit dat een actrice en haar ‘sukkel’ denken dat ze in Nothing Hill 2 spelen”.