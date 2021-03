‘Gaybashers’ die verdacht worden van moord op David (41) zijn minderjarig

Beveren-Waas / Sint-Niklaas - De jongeren die ervan verdacht worden vrijdagnacht David P. (41) uit Sinaai te hebben vermoord in een park in Beveren zijn minderjarig. De feiten vonden plaats tijdens een geval van gaybashing.

Het slachtoffer werd via een vals profiel op een datingsite naar het park gelokt en daar overvallen en neergestoken. Daarna vluchtten de daders weg. Het gaat om een groepje van minstens een drietal jongeren van wie er ondertussen al zeker één is opgepakt.

Het lichaam van David P. werd zaterdag kort voor de middag opgemerkt door een fietser. Daarop werd het park twee dagen lang afgesloten voor sporenonderzoek. Duikers kamden ook de vijver uit in een zoektocht naar het mes dat tijdens de feiten was gebruikt. Of dat ook effectief werd gevonden, is voorlopig nog onduidelijk.

David P. was openlijk homoseksueel. Binnen de holebigemeenschap wordt er geschokt gereageerd op de moord. “We zijn verbitterd en hebben schrik”, klinkt het bij woordvoerder Wim Raes van de Sint-Niklase holebivereniging Tiszo.