Mail van directie veroorzaakt ophef in Waalse school: “Sommigen hebben een decolleté of heel korte blouse die de aandacht van de mannelijke leerlingen trekt”

De e-mail van de directie van een Waalse school kon niet slechter vallen. Want de dag voor internationale vrouwendag besloot de directie de ouders van eem e-mail te sturen waarin te lezen staat dat de kledij van de meisjes in de gaten zal worden gehouden. dat meldt de Waalse krant La Dernière Heure.

Volgens de directie zouden “sommigen een diepe decolleté of zeer korte blousjes dragen die de aandacht van de jonge mannelijke studenten trekt, die al overspoeld worden door hormonen”. Verder benadrukt de school nog dat “als er een vorm van agressie plaatsvindt op school, het dan al te laat zal zijn”.

De e-mail schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Hoewel de directie aangeeft dat het de studenten vooral wil beschermen, liet de minister van Onderwijs Caroline Désir weten dat ze contact zal opnemen met de school in kwestie. “Afgezien van een genderstereotype is het onderwerp zorgwekkend want zulke redeneringen kunnen leiden tot het rechtvaardigen van seksueel geweld door de slachtoffers te veranderen”, vertelde ze aan de krant.

