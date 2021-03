Brand in kraakpand in Laken: “Waarschijnlijk te wijten aan stekkerdoos”

Brussel - In Laken heeft maandagochtend een felle brand gewoed in een kraakpand in de Moorsledestraat. Twee krakers die in het pand aanwezig waren, konden in veiligheid gebracht worden en werden ter plaatse verzorgd. De oorzaak van de brand lag vermoedelijk bij een oververhitte stekkerdoos. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Omwonenden verwittigden maandagochtend omstreeks 07.00 uur de brandweer omdat er rook kwam uit een leegstaand pand in de Moorsledestraat. Ter plekke bleek het te gaan om een uitslaande brand op de eerste verdieping van het pand, waar twee krakers aanwezig waren. Eén van hen stond op het punt uit een raam te springen aan de achterzijde van het gebouw en werd met de steekladder uit zijn hachelijke positie bevrijd. De tweede persoon werd met de autoladder aan de voorzijde gered. Beiden werden ter plaatse onderzocht en verzorgd door de MUG-arts. Ze weigerden opname in het ziekenhuis voor verder grondig onderzoek.

Hermetisch afgesloten

De brand was snel onder controle en geblust maar het pand is onbewoonbaar. De elektriciteitsvoorziening werd ook afgesloten. Er zal gevraagd worden de toegang hermetisch af te sluiten om verdere incidenten te voorkomen, aldus de brandweer.

“De oorzaak van de brand is waarschijnlijk accidenteel, oververhitting van een elektrische stekkerdoos”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “We geven graag wat tips om dergelijke stekkerdozen veilig te gebruiken. Vermijd het om energieverslindende apparaten zoals wasmachines en drogers aan te sluiten op een stekkerdoos, leef de maximum toegelaten wattage na, koppel geen verschillende verlengsnoeren en stekkerdozen aan elkaar en gebruik beveiligde stekkerdozen tegen overspanning voor gevoelige apparaten. Je gebruikt best ook geen verouderde stekkerdozen, regelmatig onderhoud is aangewezen, en hou ze buiten bereik van kinderen en huisdieren.”