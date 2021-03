Vrouw levensgevaarlijk gewond nadat ze gekneld raakt tussen auto en garagepoort

Rijkevorsel - Op de Oostmalsesteenweg in Rijkevorsel is maandagochtend een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. Ze raakte gekneld tussen haar eigen auto en de garagepoort.

Volgens de eerste vaststellingen van de hulpdiensten had de vrouw omstreeks 8.15 uur haar auto gestart en is ze nadien uit haar auto gestapt. Het voertuig is daarna in beweging gekomen. Het slachtoffer, een 32-jarige vrouw, raakte op die manier gekneld tussen de garagepoort en de auto. De vrouw liep bij het incident levensgevaarlijke verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht.