“Eén kind, één hobby” is “maar een aanbeveling”: hoe zit dat nu echt?

De vragen stromen binnen van ouders: hoezo, de regel “één kind, één hobby” was maar een sterke aanbeveling? Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) liet dat zo verstaan. De regel komt deze week op tafel bij de Vlaamse regering. Of er echt ruimte is om ze helemaal op de schop te doen, is verre van zeker. “We willen ook niet het signaal geven dat iedereen naar hartenlust kan combineren”, klinkt het bij minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V).