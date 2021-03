Ziekenhuisopnames dalen, en toch... “Zou sneller moeten gaan, want bij stilstand worden risico’s groter”

Het aantal ziekenhuisopnames in ons land is voor het eerst weer lichtjes gedaald. Tussen 1 en 7 maart waren er gemiddeld 145 opnames per dag, wat een daling betekent met 3 procent. Gaat het dan de goede kant op? Of heeft het slechts te maken met een weekendeffect? “Ik zou het liever sneller zien dalen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.