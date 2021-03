Vroegere woordvoerder van Queen ontkent dat er racisme is in Buckingham Palace

De vroegere woordvoerder van de Britse Queen Elizabeth II ontkent dat er binnen de koninklijke familie racisme heerst. Volgens hem bestaan dergelijke discriminatorische praktijken vooral op de sociale media.

Charles Anson, die tussen 1990 en 1997 voor de Queen werkte, reageerde zo op het interview van prins Harry en Meghan met Oprah Winfrey. Meghan zei dat er bezorgdheden waren over hoe donker de huid van hun zoontje Archie zou zijn toen hij geboren zou worden. Meghan weigerde wel te zeggen wie met Harry conversaties had over de huidskleur van Archie, die “erg schadelijk” zou kunnen zijn.

“Ik denk niet dat er een greintje racisme bestaat binnen de koninklijke familie”, zei Anson maandag aan BBC. “Ik denk dat dergelijk racisme vooral actief is op sociale media.” Toen de journaliste van BBC aangaf dat dat niet was wat het koppel aangaf, zei Anson: “Ik accepteer dat standpunt en dat moet uiteraard ook overwogen worden.”

“Medisch huishouden”

Meghan gaf in het interview ook aan dat ze het mentaal erg moeilijk had als royal en zelfs suïcidale gedachten had. Ze had hulp gevraagd aan een ouder lid van de familie, maar die nooit gekregen. Volgens Anson is er een “medisch huishouden” binnen de structuren van Buckingham Palace, dat “heel responsief” is tegenover leden van de koninklijke familie en het personeel.

Het langverwachte interview met Oprah zorgde voor veel commotie in de UK en de Britse media reageerden dan ook scherp op de inhoud ervan. De Amerikaanse media meldden CBS 7 tot 9 miljoen dollar betaalde voor de rechten op het interview. Harry en Meghan zelf werden niet betaald.