Protest aan rectoraat UAntwerpen tegen nieuw contract schoonmakers

Aan het rectoraat van de Universiteit Antwerpen hebben maandag zowat honderd personeelsleden, studenten, vakbondsmensen en poetsmedewerkers actie gevoerd tegen besparingen op de schoonmaak. De initiatiefnemers vinden een nieuw contract met schoonmaakfirma ISS, waarbij bespaard wordt op personeelskosten, onaanvaardbaar.

De actievoerders van het 8 Maart Comité, studentenverenigingen, vakbonden en schoonmaakpersoneel hingen aan het rectoraat letterlijk ‘de vuile was buiten’. Reden voor het protest is een nieuw aanbestedingscontract met schoonmaakfirma ISS, dat 18 procent goedkoper is dan het vorige contract. De ongeveer honderd schoonmakers die instaan voor de gebouwen van de UAntwerpen, zouden daarbij minder uren de tijd krijgen om hetzelfde werk te doen.

Petitie

Het 8 Maart Comité, een groep van personeelsleden die vorig jaar ook de situatie van het poetspersoneel aan de UAntwerpen onder de aandacht bracht, lanceerde ook een petitie tegen het nieuwe contract. Die werd al door ruim 1.900 mensen ondertekend. Een tweede petitie van de studenten kende al ruim 2.000 ondertekenaars.

Dinsdag worden leden van het 8 Maart Comité uitgenodigd bij de Antwerpse rector voor een gesprek.